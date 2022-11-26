Донецк, 26 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике со своими семьями воссоединились 10 военнослужащих ДНР, которые были освобождены из киевского плена, сообщила 26 ноября уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Из двух крайних обменов, которые прошли накануне, это всего 85 человек, нам удалось освободить 10 защитников республики, которые сегодня находятся здесь, они уже воссоединились со своими семьями», — сказала она журналистам.

Морозова уточнила, что далее их ждет медицинское освидетельствование, после чего они будут направлены на реабилитацию.