Брюссель, , 11:19 — REGNUM Поставку киевскому режиму десяти беспилотных подводных аппаратов и двух мобильных лабораторий одобрил совет министров Бельгии. Об этом 26 ноября сообщила глава министерства обороны страны Людивин Дедондер газете Le Soir.

Бельгия

Отмечается, что решение о предоставлении помощи было согласовано 25 ноября. Дедондер рассказала, что дроны позволяют находить все подводные угрозы, включая мины.

Мобильные лаборатории, по её словам, могут быть развёрнуты около тех мест, где произошёл «инцидент химического, бактериологического, радиологического или ядерного характера», а также в зонах бедствия.

Кроме того, Бельгия направит около 100 инструкторов для обучения киевских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюза.