Москва, 26 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств пожара в поселении Марушкинское деревни Крёкшино в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Ada Be Пожар в доме

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном жилом доме. После ликвидации пожара в доме спасатели обнаружили тело женщины.

Имя женщины не называется, но по информации некоторых СМИ, погибшей женщиной является вдова режиссера Станислава Говорухина Галина.