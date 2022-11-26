Москва, , 11:13 — REGNUM Назальная вакцина «Спутник V» не только защищает от коронавирусной инфекции, но и помогает в профилактике аденовирусной инфекции. Об этом 26 ноября сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на VII Армянско-российском форуме по здравоохранению.

Михаил Мурашко Официальный сайт правительства России

«Вакцина «Спустник V» используется сейчас интраназально, в том числе она профилактирует и передачу аденовирусной инфекции», — сообщил он.

Мурашко также подчеркнул необходимость своевременной вакцинации и ревакцинации от ковида и гриппа, поскольку в этом сезоне активно распространяются свиной грипп (H1N1), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусная инфекция.

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