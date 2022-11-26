Замглавы МАГАТЭ заявил, что Россия является лидером в развитии атомной энергетики

Москва, , 11:10 — REGNUM Россия является мировым лидером в развитии атомной энергетики, заявил заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

Атомная энергетика World-off-technologies.blogspot.ru

По его словам, у России и Китая идёт продвижение в этой области, поскольку руководство стран заинтересовано в этом. Он отметил, что когда «все это сбрасывается на мелкие частные компании, доллар становится во главу угла и затрудняет продвижение», поскольку на начальном этапе инвестиции в атомную энергетику очень большие.

«Но редкие частные компании или частные банки будут вкладывать в такое строительство, тут нужно государственное регулирование. Поэтому Россия — впереди планеты всей», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чудаков заявил, что эффекта «грязной бомбой» можно достичь попаданием артиллерийского снаряда в герметичную оболочку с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС.

Читайте также: В МАГАТЭ сообщили, как можно добиться эффекта «грязной бомбы»