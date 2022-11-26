Минюст России включил адвоката Новикова* в реестр иноагентов
*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Адвокат Новиков* и ещё пятеро пополнили реестр физлиц-иноагентов
Москва,
26 ноября 2022, 11:23 — REGNUM Шесть человек, включая бывшего мэра Екатеринбурга и известного адвоката, пополнили реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Обновлённый список опубликован на официальном сайте Минюста России.
Юстиция
Emmanuel Huybrechts
В реестр включены:
экс-мэр Екатеринбурга Евгения Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
адвокат Илья Новиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
ведущая «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
бывший волонтер «штаба Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фёдор Телин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
пермский политолог Виталий Ковин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
журналистка из Бурятии Александра Гармажапова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).
Кроме того, сахалинская журналистка Любовь Барабашова включена в реестр СМИ, признанных иноагентами.
Указанные физлица включены в реестр Минюста за «осуществление политической деятельности», которое финансировалось с территории б. УССР. Ведущая радиостанции получала финансирование ещё и из Латвии.
История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".