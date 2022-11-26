Минюст России включил адвоката Новикова* в реестр иноагентов
Адвокат Новиков* и ещё пятеро пополнили реестр физлиц-иноагентов
Москва, 26 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Шесть человек, включая бывшего мэра Екатеринбурга и известного адвоката, пополнили реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Обновлённый список опубликован на официальном сайте Минюста России.
В реестр включены:
экс-мэр Екатеринбурга Евгения Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
адвокат Илья Новиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
ведущая «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
бывший волонтер «штаба Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фёдор Телин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
пермский политолог Виталий Ковин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),
журналистка из Бурятии Александра Гармажапова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).
Кроме того, сахалинская журналистка Любовь Барабашова включена в реестр СМИ, признанных иноагентами.
Указанные физлица включены в реестр Минюста за «осуществление политической деятельности», которое финансировалось с территории б. УССР. Ведущая радиостанции получала финансирование ещё и из Латвии.