* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Шесть человек, включая бывшего мэра Екатеринбурга и известного адвоката, пополнили реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Обновлённый список опубликован на официальном сайте Минюста России.

Emmanuel Huybrechts Юстиция

В реестр включены:

экс-мэр Екатеринбурга Евгения Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) ,

адвокат Илья Новиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),

ведущая «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),

бывший волонтер «штаба Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фёдор Телин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),

пермский политолог Виталий Ковин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом),

журналистка из Бурятии Александра Гармажапова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Кроме того, сахалинская журналистка Любовь Барабашова включена в реестр СМИ, признанных иноагентами.

Указанные физлица включены в реестр Минюста за «осуществление политической деятельности», которое финансировалось с территории б. УССР. Ведущая радиостанции получала финансирование ещё и из Латвии.