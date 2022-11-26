Москва, , 10:56 — REGNUM 900 млн рублей выделило правительство РФ на создание комфортной городской среды и модернизацию инженерной и коммунальной инфраструктуры в Волгоградской, Саратовской и Псковской областях, а также в Северной Осетии. Соответствующее распоряжение 26 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Правительство РФ ac.gov.ru

«Самый большой транш — более 400 млн рублей — будет направлен на завершение реконструкции набережной Волгоградского водохранилища в Саратове», — говорится в сообщении.

В Волгограде благоустроят центр города в рамках подготовки к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. На это выделено более 280 млн рублей.

В Псковской области начнут работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в городе Остров-3, а также по реконструкции очистных сооружений в городе Гдов. На эти работы направлено около 130 млн рублей.

В Северной Осетии за 88 млн рублей благоустроят парк на улице Окружной в Беслане.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».