В Новосибирске экстренно сел самолёт Новокузнецк — Санкт-Петербург
В Новосибирске незапланированно сел самолёт, летевший из Новокузнецка в Санкт-Петербург
Новосибирск,
26 ноября 2022, 10:58 — REGNUM Самолет, летевший рейсом из Новокузнецка в Санкт-Петербург, приземлился утром 26 ноября в аэропорту Новосибирска.
Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Северный ветер»
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«Сегодня около 08:00 местному времени (04:00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина осуществило незапланированную посадку судно авиакомпании «Северный ветер», следовавшие по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург», — цитирует ТАСС сообщение представителей Новосибирской транспортной прокуратуры.
В настоящее время причины и обстоятельства устанавливаются.
По предварительным данным, 154 пассажира, среди которых семь детей, должны покинуть Новосибирск в 22:00 по местному времени (18:00 мск).
История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.