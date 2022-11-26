В Новосибирске незапланированно сел самолёт, летевший из Новокузнецка в Санкт-Петербург

Новосибирск, , 10:58 — REGNUM Самолет, летевший рейсом из Новокузнецка в Санкт-Петербург, приземлился утром 26 ноября в аэропорту Новосибирска.

Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Северный ветер» Aeroprints.com

«Сегодня около 08:00 местному времени (04:00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина осуществило незапланированную посадку судно авиакомпании «Северный ветер», следовавшие по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург», — цитирует ТАСС сообщение представителей Новосибирской транспортной прокуратуры.

В настоящее время причины и обстоятельства устанавливаются.

По предварительным данным, 154 пассажира, среди которых семь детей, должны покинуть Новосибирск в 22:00 по местному времени (18:00 мск).