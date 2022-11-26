Вдова режиссёра Говорухина погибла, не успев покинуть горящий коттедж

Москва, , 10:55 — REGNUM Вдова российского режиссёра Станислава Говорухина Галина потеряла сознание и не смогла спастись из коттеджа, где произошёл пожар. О подробностях трагической гибели Галины Говорухиной сообщает «МК».

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая выражает соболезнования вдове режиссёра Галине Говорухиной Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вдова режиссёра проживала в посёлке Крекшино в Новой Москве. Дом находится в коттеджном посёлке Лесное озеро. Здесь живут и другие знаменитости, в том числе певец Лев Лещенко.

Пожар в коттедже произошёл днём 25 ноября: сигнал в экстренные службы поступил в 15:15 мск. Загорелась мебель, пламя распространилось по площади в 100 квадратных метров. Вместе с пожилой хозяйкой в коттедже находилась домработница.

«Домашняя хозяйка сумела выбраться из охваченного пламенем строения, а Говорухина потеряла сознание, надышавшись угарным газом. Спасти ее не удалось», — говорится в сообщении.

Галине Говорухиной было 74 года.

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