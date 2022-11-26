WSJ: в ЕС усиленно патрулируют трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Ряд европейских стран использует свои военно-морские силы для патрулирования трубопроводов, которые пролегают у их границ, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на несколько своих источников.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Отмечается, что ранее итальянский минный тральщик ITS Numana проплыл над трубопроводом, по которому природный газ из Северной Африки поступает в страны ЕС, поскольку его гидролокатор обнаружил металлический предмет рядом с одной из линий. Позже выяснилось, что это был ржавый стол.

По данным издания, ещё до недавнего времени ВМС Италии не уделяли большого количества времени на осмотр подводных трубопроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование в рамках Швеции, заявил, что взрывы, приведшие к повреждению газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — это грубая диверсия.

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