Эстония, 24 мая, 2010, 14:12 — ИА Регнум. По благословению главы Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата ЭПЦ МП, Митрополита Таллинского и Всея Эстонии Корнилия в Силламяэ (северо-восточная Эстония) продолжатся работы по созданию "парка памяти Православной Церкви", прерванные в 80-е годы. Об этом ИА REGNUM Новости сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе Силламяэского Храма Иконы Казанской Божьей Матери ЭПЦ МП.

Работы планируется вести на основе документации, подготовленной в качестве безвозмездного дара силламяэского архитектора Владимира Шурмина. Создание "Парка памяти Православной Церкви" предусматривает несколько этапов. 25 мая духовенство отслужит молебен о начале работ в Силламяэской церкви Иконы Казанской Божьей Матери. После молебна в 10 часов духовенство и прихожане примут участие в работах по определению места фундамента и благоустройству территории на месте, где располагалась православная церковь до 1944 года.

На месте церкви планируется установить памятник, который будет представлять собой часть алтарной стены со стилизованной колокольней. Памятник будет хорошо виден всем проезжающим по шоссе Таллин - Санкт-Петербург.

Разрушенная в 1944 году во время военных действий церковь была знаменита тем, что на протяжении нескольких лет в ней служил первый по времени новомученик Российский отец Иоанн Кочуров.