В Казахстане назвали сроки выборов в Мажилис и местные органы власти
В Казахстане назвали сроки выборов в Мажилис и местные органы власти
Астана,
26 ноября 2022, 10:48 — REGNUM Выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана и местные представительные органы (маслихаты) власти планируются в июне 2023 года. Об этом 26 ноября сообщается в опубликованном пресс-службой президента Казахстана плане действий по реализации предвыборной программы президента этой страны «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».
Казахстан
Югасов Владимир © ИА REGNUM
«Проведение выборов с обеспечением формирования парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы — по партийным спискам и одномандатным округам», — сообщается в документе.
Отмечается, что выборы запланированы на июнь 2023 года.
История вопроса
Казахстан остаётся одной из наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве, чему способствовала неизменная фигура Нурсултана Назарбаева в кресле президента. Отношения с Россией хотя и несколько омрачаются отдельными решениями руководства страны, к примеру, реформой алфавита, основываются на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Казахстан вместе с Россией и Белоруссией в 2010 году создали Таможенный союз. В марте 2019 года Назарбаев ушёл в отставку, исполняющим обязанности главы государства назначен председатель Сената парламента Республики Казахстан Токаев. Последний уже объявил о неизменности политического курса Казахстана.