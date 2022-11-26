Астана, 26 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана и местные представительные органы (маслихаты) власти планируются в июне 2023 года. Об этом 26 ноября сообщается в опубликованном пресс-службой президента Казахстана плане действий по реализации предвыборной программы президента этой страны «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

«Проведение выборов с обеспечением формирования парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы — по партийным спискам и одномандатным округам», — сообщается в документе.

Отмечается, что выборы запланированы на июнь 2023 года.