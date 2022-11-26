Лондон, 26 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Жестокий экономический кризис станет проверкой на прочность Европы с 2023 года. Об этом 26 ноября пишет британский журнал The Economist.

Флаг Евросоюза

Отмечается, что с одной стороны Европа продемонстрировала «единство, выдержку и принципиальную готовность нести огромные издержки», поддерживая киевский режим.

А, с другой стороны, Европу с 2023 года ждёт жестокий экономический кризис. В частности, есть опасения, что перестройка глобальной энергосистемы, экономический популизм США и геополитические разногласия будут угрожать долгосрочной конкурентоспособности ЕС.

Уже сейчас цены на газ в шесть раз выше, чем раньше, поэтому Европа должна защититься от энергетического кризиса, пишет издание. Для этого нужно «ускорить революцию в области возобновляемых источников энергии».

Кроме того, издание советует адаптироваться к новой реальности в сфере безопасности и увеличить расходы на оборону.