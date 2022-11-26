Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 боевиков ВСУ
Силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 55 боевиков ВСУ
Луганск,
26 ноября 2022, 10:39 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 55 боевиков ВСУ, сообщили 26 ноября в Народной милиции ЛНР.
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Уничтожено: до 55 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России отбили атаки ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.