Луганск, 26 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 55 боевиков ВСУ, сообщили 26 ноября в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Уничтожено: до 55 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России отбили атаки ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

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