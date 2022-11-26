Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 боевиков ВСУ
Силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 55 боевиков ВСУ
Луганск, 26 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики уничтожили за сутки до 55 боевиков ВСУ, сообщили 26 ноября в Народной милиции ЛНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
«Уничтожено: до 55 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России отбили атаки ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.
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