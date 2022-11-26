Киевская делегация намерена бойкотировать ПА ОБСЕ, добиваясь исключения России из ассамблеи

Варшава, , 10:41 — REGNUM Бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию, планируют киевские власти. Об этом заявила представитель киевской делегации Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети.

ОБСЕ Immanuel Giel

По словам Кравчук, постоянный комитет ассамблеи ранее не смог изменить свои правила, чтобы исключить Российскую Федерацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что XX осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Варшаве с 24 по 26 ноября. При этом МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз для членов российской делегации.