Киевская делегация добивается исключения России из ПА ОБСЕ
Киевская делегация намерена бойкотировать ПА ОБСЕ, добиваясь исключения России из ассамблеи
Варшава,
26 ноября 2022, 10:41 — REGNUM Бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию, планируют киевские власти. Об этом заявила представитель киевской делегации Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети.
По словам Кравчук, постоянный комитет ассамблеи ранее не смог изменить свои правила, чтобы исключить Российскую Федерацию.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что XX осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Варшаве с 24 по 26 ноября. При этом МИД Польши подтвердил отказ в выдаче виз для членов российской делегации.
История вопроса
УССР с декабря 1922 и по 24 августа 1991 года была союзной республикой. До 10 августа 2012 года в законе на территории б. УССР «О языках в УССР» русский язык был одним из языков межнационального общения, который должны были знать должностные лица наравне с украинским.
16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Вопрос отделения от территорий б. УССР и возвращения в состав России жители Крыма подняли после государственного переворота и начала гражданской войны. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.