В ЛНР за сутки уничтожили более 50 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли свыше 50 боевиков в ЛНР
Луганск,
26 ноября 2022, 10:42 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 55 боевиков ВСУ, сообщил 26 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
ЛНР
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.
Также было уничтожено пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, один танк и 17 единиц специальной автомобильной техники.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли населенный пункт Сватово в ЛНР. По городу была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS и 12 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В результате обстрелов разрушена стоматологическая поликлиника.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.