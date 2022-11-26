Луганск, 26 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 55 боевиков ВСУ, сообщил 26 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Также было уничтожено пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, один танк и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли населенный пункт Сватово в ЛНР. По городу была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS и 12 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. В результате обстрелов разрушена стоматологическая поликлиника.

Читайте также: Киевские каратели обстреляли Сватово в ЛНР