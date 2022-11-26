Москва, 26 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Российская спецоперация на территории б. УССР не может быть квалифицирована в качестве «спонсирования терроризма», считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Совершенно очевидно, что российская спецоперация на [территории б. УССР] не может быть квалифицирована в качестве «спонсирования терроризма». Ведущиеся боевые действия не являются террористическим преступлением, проводятся и квалифицируются на основе применимых норм международного гуманитарного права и ст. 51 Устава ООН, а само государство не может быть субъектом этого вида преступления», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

С этой точки зрения антироссийские резолюции, принимаемые европейскими парламентариями, юридически безграмотны, подчеркнул сенатор.

Косачёв в качестве аргумента указал на то, что основополагающим документом в данной сфере является Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года — универсальный международно-правовой акт, в котором участвуют 187 государств, включая Россию, Киев и страны ЕС, а также Нидерланды. По определению конвенции финансирование терроризма — это предоставление любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно средств для совершения преступления терроризма (ст. 2), отметил парламентарий. Субъектами финансирования терроризма (спонсорами) признаются физические и юридические лица (ст. 2, 3, 5), указал он.

Кроме того, согласно документу, террористическими преступлениями являются, в частности, следующие: захват воздушных судов; акты против безопасности гражданской авиации; преступления против лиц, пользующихся международной защитой; захват заложников; незаконный оборот ядерных материалов; акты насилия в аэропортах; акты против морского судоходства; акты против безопасности стационарных платформ на континентальном шельфе; акты бомбового терроризма (за рамками вооруженного конфликта).

«Коллективный Запад снова подменяет понятия», — констатировал Косачёв.

Палата представителей — нижняя палата парламента Нидерландов — признала Россию государством-спонсором терроризма из-за военной операции, сообщает газета NRC Handelsblad.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре Европарламент (ЕП) принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование по этой резолюции не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.