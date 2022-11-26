Астана, , 10:27 — REGNUM Указ о концепции развития сельских территорий Казахстана подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба главы республики.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постановляю: правительству Республики Казахстан до 31 марта 2023 года обеспечить принятие Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы», — говорится в документе.

Отмечается, что указ подписан в целях развития институционального обеспечения и повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности.

Документ вступает в силу со дня подписания. Контроль за его исполнением возложен на администрацию президента Казахстана.

Это первый указ Токаева, подписанный им в рамках нового срока президентских полномочий.

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