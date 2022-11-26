Вена, 26 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Эффекта «грязной бомбы» можно достичь попаданием артиллерийского снаряда в герметичную оболочку с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

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«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Чудаков сообщал, что МАГАТЭ работает по ситуации вокруг Запорожской АЭС с Москвой, Киевом и рядом стран Европы.

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