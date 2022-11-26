Москва, 26 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Пользователи Twitter посоветовали депутату сейма Латвии Александру Кирштейнсу заняться самообразованием после того, как он заявил, что «нет никакой русской нации, а русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

Pixabay.com Латвия

«Попробуйте заняться самообразованием. В английской, немецкой и шведской литературе и истории есть очень много информации о людях, которых вы называете несуществующими», — посоветовал один из пользователей.

«Александр, сколько классов в школе вы осилили? У вас есть хоть какое-то образование? Вы же депутат как-никак», — написал ещё один из читателей.

«Что ждёт страну, в которой такой необразованный депутат? Ничего хорошего. Фашист ты, Саня!» — заключил третий комментатор.

Напомним, Кирштейнс уже отличался русофобскими высказываниями. Так, в августе он предложил называть русских, проживающих в Латвии, «чужеродцами».