Киев, 26 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Действия лейтенанта Алексея Тимошенко позволили нанести значительный урон противнику и не допустить потерь среди личного состава. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России в официальном телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Скрытно выдвинувшись, Алексей вместе с подчиненными занял удобную наблюдательную позицию на возможном маршруте движения техники противника. Грамотно выбранная лейтенантом Тимошенко позиция позволила обнаружить движение штурмового отряда противника на легкобронированной технике и остаться незамеченными», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Тимошенко передал координаты колонны противника минометной батарее и принял решение первым открыть огонь, и завязавшийся бой остановил движение штурмовой группы. Это позволило минометной батарее вести прицельный огонь по колонне.

«Противник, понеся значительные потери в технике и личном составе, был вынужден отступить, бросив технику. Оперативные и грамотные действия лейтенанта Тимошенко позволили нанести значительный урон противнику и не допустить потерь среди личного состава», — говорится в сообщении пресс-службы.