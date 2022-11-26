США запретили ввоз оборудования ряда китайских компаний
Федеральная комиссия по связи США запретила импорт оборудования ряда компаний из КНР
Вашингтон,
26 ноября 2022, 10:16 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США приняла решение запретить импорт произведенного рядом китайских компаний телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения. Об этом говорится в заявлении, распространенном комиссией.
США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Так, речь идёт в том числе о таких китайских компаниях, как Huawei, ZTE, Hytera Communications и некоторых других.
По мнению американских властей, эти компании представляют угрозу национальной безопасности США.
История вопроса
Президент США Дональд Трамп в стремлении вернуть американский капитал обратно в страну начал вводить заградительные пошлины на товары, произведенных на территории Китая. Сперва пошлины были введены на сталь и алюминий. В ответ Пекин приостановил действие пониженных тарифов на некоторые товары, импортируемые из США. Затем США ввели заградительные пошлины еще на ряд китайских товаров, КНР ответила тем же. О развитии событий - в материалах сюжета.