Федеральная комиссия по связи США запретила импорт оборудования ряда компаний из КНР

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США приняла решение запретить импорт произведенного рядом китайских компаний телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения. Об этом говорится в заявлении, распространенном комиссией.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, речь идёт в том числе о таких китайских компаниях, как Huawei, ZTE, Hytera Communications и некоторых других.

По мнению американских властей, эти компании представляют угрозу национальной безопасности США.