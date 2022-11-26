Захарова сравнила Зеленского с «потерявшейся» в Польше ракетой

Москва, , 10:24 — REGNUM Лидер киевского режима В. Зеленский может когда-нибудь потеряться для НАТО, в шутку предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды об упавших в стране ракетах.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дуда ранее заявил, что сначала появились сообщения о двух упавших в Польше ракетах, но после следственных действий обломки второй ракеты обнаружены не были. Вторая ракета точно была, но упала не в Польше, а на территории б. УССР.

«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на [территории б. УССР] найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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