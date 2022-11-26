Астана, 26 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 26 ноября подпишет указ о назначении выборов депутатов Сената (верхней палаты парламента).

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Сегодня я подпишу указ «О назначении выборов депутатов Сената парламента Республики Казахстан», — приводит слова Токаева РИА Новости.

По его словам, Казахстан продолжит планомерный процесс политической модернизации, а выборы депутатов Сената станут продолжением практической реализации конституционной реформы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Токаев заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями, которые сеют раздор в обществе.