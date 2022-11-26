Африканский Бенин стал единственной страной с дефляцией в годовом выражении

Москва, , 10:09 — REGNUM В сентябре дефляция в годовом выражении была зафиксирована в единственной стране мира — в африканском Бенине. Дефляция составила 1,6%, следует из данных национальных статистических служб 193 стран — членов ООН.

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По состоянию на середину ноября 155 стран раскрыли данные за сентябрь. Самую низкую инфляцию в сентябре зафиксировали Боливии и Панаме (до 2%), в Омане, Китае, на Сейшельских островах и в Японии (до 3%). В числе стран с невысокими темпами инфляции оказались также Саудовская Аравия, Мальдивы, Кувейт, Нигер, Швейцария и Лихтенштейн.

«Африканский Бенин в сентябре стал единственной страной в мире, где была зафиксирована дефляция в годовом выражении — на уровне 1,6%», — сообщает РИА Новости.

В России годовая инфляция замедлилась: с 14,3% в августе до 13,7% в сентябре.