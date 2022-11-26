Сватово обстреляли киевские боевики в ЛНР
Киевские боевики обстреляли населённый пункт в ЛНР
Сватово, ЛНР,
26 ноября 2022, 10:08 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского режима Киева обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 26 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграмм-канале.
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Отмечается, что обстрел Сватово со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 07:45. В ходе обстрела была выпущено пять снарядов калибра 155 мм.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушения уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Донецк и Каштановое в ДНР.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.