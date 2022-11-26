Киевские боевики обстреляли населённый пункт в ЛНР

Сватово, ЛНР, , 10:08 — REGNUM Вооружённые формирования нацистского режима Киева обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 26 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграмм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Сватово со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 07:45. В ходе обстрела была выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушения уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Донецк и Каштановое в ДНР.

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