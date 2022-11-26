Астана, 26 ноября 2022, 10:00 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями, которые сеют раздор в обществе.
Он добавил, что провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против Казахстана, «будут жестко пресекаться».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что сотрудничество с Россией, Китаем и странами Туркестана относится к числу основных приоритетов внешней политики Казахстана.
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