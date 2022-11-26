Президент Казахстана Токаев заявил, что приветствует плюрализм мнений

Астана, , 10:00 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями, которые сеют раздор в обществе.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы будем неизменно следовать принципу «разные мнения, но единая нация». Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле «единство в многообразии», — сказал Токаев в инаугурационной речи.

Он добавил, что провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против Казахстана, «будут жестко пресекаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что сотрудничество с Россией, Китаем и странами Туркестана относится к числу основных приоритетов внешней политики Казахстана.

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