Токаев пообещал поддерживать плюрализм мнений
Президент Казахстана Токаев заявил, что приветствует плюрализм мнений
Астана, 26 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями, которые сеют раздор в обществе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Касым-Жомарт Токаев
«Мы будем неизменно следовать принципу «разные мнения, но единая нация». Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле «единство в многообразии», — сказал Токаев в инаугурационной речи.
Он добавил, что провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против Казахстана, «будут жестко пресекаться».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что сотрудничество с Россией, Китаем и странами Туркестана относится к числу основных приоритетов внешней политики Казахстана.
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