19FortyFive: Россия готовится к конфликту в Арктике

Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Россия якобы готовится к крупномасштабному конфликту в Арктике, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Арктика © М. Черкасов. rus-arc.ru

«В последние годы Москва более чем ясно дала понять, что считает этот регион своим, и наращивает там свое военное присутствие», — пишет Сучиу.

Автор рассказал о расширении авиабазы Нагурское, которая была впервые построена в 1950-х годах как метеостанция и коммуникационный форпост между материковой частью Евразии и Северным полюсом и представляет собой объект в форме трилистника.

С территории базы, отмечает Сучиу, совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ-31, а в перспективе на военном объекте могут появиться такие боевые машины, как «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».