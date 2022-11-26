Bloomberg: Россия оставит без своей нефти участников «ценового потолка»

Москва, , 09:47 — REGNUM Российским компаниям и трейдерам, закупающим у страны нефть, запретят продавать её странам и компаниям, установившим предельные цены. Соответствующий указ готовят в Кремле, пишет агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Со ссылкой на источники издание утверждает, что руководство России запретит упоминать предельную цену на нефть или нефтепродукты в контрактах, а также не позволит отгружать нефть странам, согласившимся с ценовыми ограничениями.

«Кремль готовит президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать её кому-либо, кто участвует в ценовом потолке», — говорится в публикации.

Отмечается, что Индия, Турция и другие крупные покупатели не согласились с ограничениями и продолжают получать из России нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, представители стран, входящих в Евросоюз, из-за разногласий отложили переговоры по установлению «потолка цен» на российскую нефть.

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