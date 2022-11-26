СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии
СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии в Тернопольской области
Тернополь, Бывш. УССР,
26 ноября 2022, 09:32 — REGNUM Сотрудники СБУ провели обыск у ректора Почаевской духовной семинарии, сообщают киевские СМИ.
Семинария находится в Почаеве Тернопольской области. Отмечается, что сотрудники СБУ провели обыски у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).
У священнослужителя обнаружили русскую литературу, которую он, как заявили в СБУ, использовал для пропаганды ценностей России.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о проведении СБУ обысков в Киево-Печерской Лавре, а также в других монастырях в Киеве и Ровенской области — с аналогичными подозрениями.
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История вопроса
Антироссийская пропаганда на территории бывш. УССР — информационная политика, направленная на очернение действий российских властей или граждан, прямо связана с бандеро-фашизмом и выдуманными национальными отличиями жителей б. УССР от граждан России. Антироссийская политика обострилась после т.н. цветных революций 2004 и особенно 2014 годов, когда к власти в соседней стране пришла группа олигархов, опирающихся на откровенно нацистские группировки и идеи. Антироссийская пропаганда на территории бывш. УССР легко переходит в антирусскую пропаганду, в которой русскоязычных граждан страны изображают в виде агентов Кремля, недочеловеков и т.д. Наиболее ярко проявилась в ходе силового подавления народных протестов на юго-востоке бывш. УССР против результатов государственного переворота в Киеве.