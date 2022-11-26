СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии в Тернопольской области

Тернополь, Бывш. УССР, , 09:32 — REGNUM Сотрудники СБУ провели обыск у ректора Почаевской духовной семинарии, сообщают киевские СМИ.

СБУ Ssu.gov.ua

Семинария находится в Почаеве Тернопольской области. Отмечается, что сотрудники СБУ провели обыски у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).

У священнослужителя обнаружили русскую литературу, которую он, как заявили в СБУ, использовал для пропаганды ценностей России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о проведении СБУ обысков в Киево-Печерской Лавре, а также в других монастырях в Киеве и Ровенской области — с аналогичными подозрениями.

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