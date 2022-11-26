Тернополь, Украина, 26 ноября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Сотрудники СБУ провели обыск у ректора Почаевской духовной семинарии, сообщают киевские СМИ.

Ssu.gov.ua СБУ

Семинария находится в Почаеве Тернопольской области. Отмечается, что сотрудники СБУ провели обыски у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).

У священнослужителя обнаружили русскую литературу, которую он, как заявили в СБУ, использовал для пропаганды ценностей России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о проведении СБУ обысков в Киево-Печерской Лавре, а также в других монастырях в Киеве и Ровенской области с аналогичными подозрениями.

Читайте также: СБУ провела обыски у православных священников по делу о госизмене