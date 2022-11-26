Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетами для Астаны

Астана, , 09:34 — REGNUM Сотрудничество с Россией, Китаем и странами Туркестана относится к числу основных приоритетов внешней политики Казахстана. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил в своей инаугурационной речи.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Астана продолжит проводить сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов.

«В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнёрами по интеграционным объединениям», — сказал Токаев.

По его словам, Астана приложит все усилия для развития многогранного сотрудничества с США, странами ЕС, Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми, кто в этом заинтересован.

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