Астана, 26 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией, Китаем и странами Туркестана относится к числу основных приоритетов внешней политики Казахстана. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил в своей инаугурационной речи.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что Астана продолжит проводить сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов.

«В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнёрами по интеграционным объединениям», — сказал Токаев.

По его словам, Астана приложит все усилия для развития многогранного сотрудничества с США, странами ЕС, Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми, кто в этом заинтересован.

Читайте также: Токаев вступил в должность президента Казахстана