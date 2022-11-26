В Китае третий день подряд фиксируют суточный антирекорд по числу заболевших СOVID-19

Пекин, , 09:18 — REGNUM В Китае третий день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 с начала пандемии, свидетельствуют данные государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, за минувшие сутки в КНР было зарегистрировано 35 183 случая СOVID-19, большинство из них — бессимптомные.

Предыдущий максимум был зафиксирован 25 и 25 ноября, когда сообщалось о 31 656 и 32 943 новых случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Республиканской партии из комитета здравоохранения Сената США заявили, что коронавирус мог «скорее всего» появиться в одной из лабораторий Китая в результате ошибки.

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