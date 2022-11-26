NYT: повреждена каждая третья из переданных Киеву гаубиц

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Артиллерийские орудия, которые западные страны передали ВСУ, постоянно ломаются из-за активного использования. Их ремонт стал целой проблемой для Пентагона, пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников в Вашингтоне и Киеве.

Гаубица M777 Lance Corporal Ray Lewis

Киевские войска, отмечает издание, каждый день выпускают тысячи снарядов. Орудия выходят из строя от чрезмерного износа, повреждаются или уничтожаются в бою. Десятками из вывозят с поля боя для починки. Американцам приходится заменять стволы орудий через границу в Польше.

«Треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Киеву, в какой-то момент времени вышла из строя», — отмечено в публикации.

В полевых условиях солдаты не могут заменить ствол гаубицы, эта задача стала приоритетной для европейского командования Пентагона. Ремонтная мастерская создана в Польше, попытки отремонтировать орудия предпринимаются в последние месяцы.

«Состояние вооружений [ВСУ] является предметом пристального внимания американских военных, которые отказались обсуждать детали программы», — говорится в статье.

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