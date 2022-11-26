Якутск, 26 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин оценил работу главы Якутии Айсена Николаева по оказанию помощи бойцам спецоперации и их семьям, а также поручил тиражировать в стране наработанный опыт республики. Это предложение прозвучало 25 ноября во время встречи с матерями военнослужащих — участников СВО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Жительница республики Марина Бахилина, у которой два сына участвуют в спецоперации, рассказала Владимиру Путину о мерах поддержки не только военнослужащих, но и членов их семей, утверждённых указом главы Якутии Айсена Николаева.

«От имени матерей, жён и родных военнослужащих выражаю благодарность вам, Владимир Владимирович, нашему главе Айсену Сергеевичу Николаеву и поссовету Магана за оперативную организацию мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, моральную и материальную помощь. Всё сделано очень быстро и качественно. Почти все семьи получили по 200 тысяч рублей единовременных выплат, утверждённых указом главы Якутии, оказываются другие меры помощи, в том числе помощь по подвозу воды или дров, уборке снега во дворе», — сказала Марина Бахилина.

Президент поручил тиражировать такие положительные примеры региональной помощи военнослужащим и членам их семей в других субъектах РФ.

Владимир Путин оценил Айсена Николаева как опытного руководителя.

«Айсен Сергеевич — очень чуткий человек, опытный руководитель, настойчивый и умеющий добиваться результата. Есть хорошие примеры работы региональных властей, надо тиражировать такие меры заботы о семьях военнослужащих», — сказал глава государства.

Отмечается, что указом главы Якутии принят целый комплекс мер поддержки семей участников СВО. В их числе оказание единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей, обнуление платы за детские сады, бесплатное питание в школах, поддержка студентов в виде специальных дополнительных стипендий и приоритетного заключения контрактов на целевое обучение за счёт средств госбюджета Якутии, предоставление детям бесплатных путёвок в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортного лечения родителям военнослужащего, оказание материальной помощи на газификацию жилых домов независимо от уровня среднедушевого дохода.

Также в Якутии бойцы освобождены от уплаты налога на транспорт на 2022 год. Кроме материально-бытовой помощи оказывается система психологической поддержки, медицинская реабилитация для военнослужащих и бесплатная юридическая помощь, оплата проезда родственников до военного госпиталя. Меры постоянно дополняются — накануне Айсен Николаев дал поручение правительству республики включить в категорию получателей специальной социальной стипендии братьев и сестёр военнослужащих, являющихся сиротами.

Кроме того, по поручению Айсена Николаева в каждом районе созданы группы поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников в районах, в которые включены матери, жёны и другие близкие родственники мобилизованных. В этих группах решаются самые различные просьбы и предложения семей военнослужащих, начиная от заявки на отвоз детей в школу, заканчивая доставкой дров, льда, утеплением автомобилей, работой с судебными приставами и частными кредитными организациями.

Глава Якутии поставил перед муниципальными властями задачу каждое утро начинать с оказания помощи семьям мобилизованных, чтобы лично знать их чаяния. Также для оказания бытовой помощи организована работа волонтерского корпуса. Заявки принимаются по «горячей линии» 122.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти должны создать отдельную программу помощи по трудоустройству для участников боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), которые получили ранения и нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.