Каир, 26 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Сессия Комитета Полномочных представителей Объединенного института ядерных исследований (КПП ОИЯИ) впервые прошла 23 — 24 ноября на африканском континенте — в Египте. Мероприятие приурочено к году с момента повышения статуса этой страны в Институте до полноправного члена. Обсуждались научные результаты Института, члены КПП одобрили проект нового Плана семилетнего развития ОИЯИ на 2024–2030 годы. Отмечалось, что готовящейся запуск коллайдера NICA, благодаря национальному проекту «Наука и университеты», станет важным событием для ученых всего мира

Египет

С приветствием к участникам обратился Полномочный представитель правительства Арабской Республики Египет, президент Академии научных исследований и технологий Египта (ASRT) Махмуд Сакр.

«Нынешнее заседание комитета историческое. Институт объединяет государства и научные сообщества мира. Он помогает развивать инновационную и исследовательскую экосистемы в Египте и Африке в целом. Мы верим, что международное сотрудничество станет ключом к решению глобальных проблем», — подчеркнул он и выразил надежду, что ASRT будет и впредь надежным партнером ОИЯИ в достижении этих целей.

Махмуд Сакр также передал участникам сессии приветствие от министра высшего образования и научных исследований Египта Мухаммада Ашура и правительства страны.

Комитет избрал полномочного представителя правительства Грузии в ОИЯИ, директора Института квантовой физики и инженерных технологий Грузинского технического университета Арсена Хведелидзе новым председателем Комитета. Члены КПП поблагодарили полномочного представителя Румынии в ОИЯИ Флорина-Дорьяна Бузату за трехлетний период председательства на сессиях КПП.

В сессии КПП в качестве гостей приняли участие директор Отдела планирования, информации и управления знаниями МАГАТЭ Хуан Вэй, председатель совета директоров Центра по исследованию ионов и антипротонов FAIR Паоло Джубеллино, генеральный директор Арабского агентства по атомной энергии (AAEA) Салем Хамди.

Хуан Вэй направил участникам заседания приветствие и подчеркнул важность обновленного соглашения между МАГАТЭ и ОИЯИ, которое организации подписали в сентябре.

«Институт — кузница ярких научных результатов, в ОИЯИ работают многие выдающиеся ученые. Соглашение расширяет области совместных работ, и уже идет работа над новыми проектами», — сказал он.

Паоло Джубеллино в своем выступлении отметил, что несмотря на существующие турбулентности немецкий исследовательский центр готов в ближайшее время возобновить активное сотрудничество с ОИЯИ.

«Такой шаг в очередной раз докажет признание Института как международного центра, продвигающего миротворческую роль науки», — подчеркнул спикер.

Участников сессии также приветствовал генеральный директор Арабского агентства по атомной энергии (AAEA) Салем Хамди, который отметил: «Следуя своему девизу «Наука сближает народы», ОИЯИ являет прекрасный пример научного центра мирового класса, который успешно сочетает фундаментальные исследования, новейшие технологии и качественное образование. AAEA видит в ОИЯИ ключевого партнера, который имеет мировое признание в области ядерных наук». Он также отметил перспективы сотрудничества ОИЯИ- AAEA по линии подготовки высококвалифицированных кадров.

Директор Объединенного института Григорий Трубников в своем докладе рассказал о научных результатах этого года и текущего семилетнего периода 2017 — 2023, которые получили высокую оценку на заседании. Григорий Трубников впервые представил вниманию членов КПП проект нового Плана семилетнего развития Института на 2024–2030 гг. Полномочные представители ОИЯИ отметили, что документ полностью соответствует архитектуре и логике Стратегического плана долгосрочного развития ОИЯИ до 2030 года и далее, а также представляет амбициозную конкурентоспособную международную научную программу. Окончательный вариант нового Плана будет представлен на следующей сессии КПП в марте 2023 года.

По направлению международного сотрудничества, члены КПП высокого оценили усилия Института в работе со странами-партнерами и стремление по повышению статуса их участия в ОИЯИ, в частности, с Китайской Народной Республикой, Мексикой, Бразилией, Индией, Израилем, Южной Кореей и др. Участники также рассмотрели доклады вице-директора ОИЯИ Лъчезара Костова об участии государств-членов в деятельности Института. Кроме того, члены комитета поддержали инициативы проведения международных научных форумов и совместных научно-образовательных мероприятий ОИЯИ с партнерами под эгидой IYBSSD и IUPAP в 2023 году.

Главный ученый секретарь ОИЯИ Сергей Неделько представил предложение о новом составе Ученого совета на следующие пять лет, которое получило единогласную поддержку полномочных представителей ОИЯИ. Новый состав Ученого Совета вступит в полномочия с 133-й сессии Ученого совета ОИЯИ в феврале 2023 года.

На полях сессии прошла презентация новой платформы «Цифровая экосистема ОИЯИ», которая должна обеспечить интеграцию существующих и перспективных сервисов поддержки научной, административной и социальной деятельности, а также сопровождение инженерной и IT-инфраструктур Института.

Члены КПП ОИЯИ утвердили Проблемно-тематический план ОИЯИ на 2023 год, а также Положение о программах сотрудничества и грантах полномочных представителей Института. Участники сессии заслушали итоги заседания Финансового комитета и утвердили бюджет ОИЯИ на следующий год. Полномочный представитель правительства Арабской Республики Египет, президент ASRT Махмуд Сакр сделал научный доклад, в котором рассказал о деятельности Академии Египта.

Директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников прокомментировал результаты сессии комитета в Египте: «Сегодня был заложен фундамент в основание следующей семилетки. И на Финансовом комитете, и на Комитете полномочных представителей шли дискуссии не только вокруг научной программы, но и вокруг архитектуры Института. То, что мы сегодня обсуждали, и те решения, которые мы приняли, позволят семье Объединенного института расшириться и начать в 2024 году новый семилетний период, не теряя темпа, который мы набрали в 2017–2023 годы. Его надо удержать и сделать период 2024 — 2030 еще более ярким. А для этого необходима поддержка стран-участниц, ассоциированных членов Института и стран-партнеров. И я убежден, что она у нас будет».

Полномочный представитель правительства Египта в ОИЯИ Махмуд Сакр подчеркнул значимость полноправного членства страны в Институте: «Полноправное участие в Институте открывает ученым Египта доступ к уникальным установкам. У нас уже есть план совместных работ в Египте, в котором ключевыми станут генетические и радиобиологические исследования. Несомненно, мы будем полагаться на исследовательский потенциал ОИЯИ в поддержке этого национального проекта. Мы также делаем фокус на фундаментальных работах. Прозвучало предложение учредить национальную академию математики и теоретической физики. Я убежден, что полноправное членство в Институте станет опорой в реализации наших предложений».

Итоги обсуждений на сессии КПП прокомментировал новый председатель Арсен Хведелидзе: «Сегодняшнее заседание продемонстрировало способность находить определенные компромиссы, которые показывают, что явления, которые происходят, не необратимы. Всегда есть шанс найти новые возможные варианты решения задач. Моим приоритетом будет возможность нахождения тех путей развития, которые позволили бы Институту подняться на новый уровень в период перемен».

Новый председатель Финансового комитета ОИЯИ, замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук: «Объединенный институт ядерных исследований является значимой точкой международного научного сотрудничества на карте мира, не только участвуя в действующих научных коллаборациях, но и создавая новые.

В прошлом году Египет, начавший сотрудничество с ОИЯИ в середине прошлого века, стал полноправной страной-участницей ОИЯИ. Технологический и интеллектуальный потенциал Египта способствует развитию прикладной и фундаментальной науки, а также укреплению международных связей, в том числе — со странами североафриканского, ближневосточного и арабского регионов. Коллеги уже успели внести вклад в совместные с Институтом проекты и научные исследования.

Оснащенность Института научно-исследовательской инфраструктурой составляет конкуренцию на международной арене. Несмотря на затруднения в области международного научно-технического сотрудничества в плановом режиме ведутся работы на установке класса «мегасайенс» NICA, Фабрике сверхтяжелых элементов, нейтринном телескопе Baikal-GVD, импульсном источнике нейтронов ИБР-2 и других объектах.

Запуск в следующем году коллайдера NICA, строительство которого стало возможным благодаря национальному проекту «Наука и университеты», станет важным событием для ученых всего мира. Это позволит дать ответ на один из главных вопросов науки: как создавалась Вселенная.

Все вышеперечисленное составляет основу, потенциал Института, который позволяет ему при поддержке государств-членов достойно проводить исследования и быть точкой притяжения для талантливых ученых со всех уголков мира».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Наука и университеты», создаются интеграционные научно-образовательные и научно-производственные структуры мирового масштаба. Повышается уровень региональных систем высшего образования и науки за счет объединения ресурсов заинтересованных сторон.

Концентрация интеллектуальных, кадровых и материальных ресурсов позволит заранее готовить кадры в интересах различных отраслей экономики в регионах. Это также поможет делать прорывные исследования и создавать на их основе высокотехнологичные производства.