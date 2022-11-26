NASA опубликовало снимок погружённой во тьму территории б. УССР
Территория б. УССР предстала на спутниковом снимке NASA тёмным пятном на карте Европы
Киев,
26 ноября 2022, 08:41 — REGNUM Спутниковый снимок поверхности Земли, где территория б. УССР выглядит тёмным пятном, опубликовало 25 ноября NASA на своём сайте.
Без света
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На спутниковом снимке, который был сделан в ночное время 24 ноября, можно увидеть страны Европы и европейскую часть России. На фотографии территория б. УССР выделяется как тёмное пятно, окружённое океаном света.
При этом особенно ярко на ночной карте сияют Москва и её окрестности, а также Санкт-Петербург.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что как сообщил глава киевского «ДТЭК-Сети» Александр Фоменко, город Киев обеспечен освещением лишь на 30% от необходимого. Свет в городе дают максимум на четыре часа.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.