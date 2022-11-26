Территория б. УССР предстала на спутниковом снимке NASA тёмным пятном на карте Европы

Киев, , 08:41 — REGNUM Спутниковый снимок поверхности Земли, где территория б. УССР выглядит тёмным пятном, опубликовало 25 ноября NASA на своём сайте.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

На спутниковом снимке, который был сделан в ночное время 24 ноября, можно увидеть страны Европы и европейскую часть России. На фотографии территория б. УССР выделяется как тёмное пятно, окружённое океаном света.

При этом особенно ярко на ночной карте сияют Москва и её окрестности, а также Санкт-Петербург.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как сообщил глава киевского «ДТЭК-Сети» Александр Фоменко, город Киев обеспечен освещением лишь на 30% от необходимого. Свет в городе дают максимум на четыре часа.

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