Президентская программа подготовки управленческих кадров поддержит бизнес
Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» поможет в подготовке управленческих кадров
Москва, 26 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Президентская программа подготовки управленческих кадров будет расширена, заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на конференции, проходящей в рамках управленческой недели, посвященной 25-летию Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Подводя итоги первой пленарной сессии «Президентская программа. Актуализация смыслов», заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что среди предложений собранных в ходе цикла региональных мероприятий, прошедших накануне в 30 вузах-участниках Программы, а также прозвучавших в выступлениях участников конференции, есть ряд идей, получивших однозначную поддержку со стороны всех заинтересованных сторон.
Прежде всего, предлагается перейти на модульный принцип организации обучения — сделать инструментарий Программы более гибким, давать меньше теории — чтобы управленцы могли быстрее приступать к реализации своих проектов, ввести более короткие тематические программы.
Кроме того, предполагается в рамках Президентской программы проводить регулярный цикл онлайн лекций с известными людьми, политиками, предпринимателями, учеными, которые могли бы посетить все участники Программы во всех вузах.
При организации зарубежных стажировок предполагается развивать кластерные стажировки по направлениям бизнеса, расширить доступ к ним тем, кто не проходил обучение по Программе, но готов реализовывать проекты по наиболее важным сейчас трекам — в том числе в целях импортозамещения. При этом произойдет переориентация с Западной и Восточной Европы на работу с дружественными странами — Евразийским экономическим союзом, Азией, Африкой, Южной Америкой.
Одновременно планируется развивать стажировочные программы на лучших российских предприятиях.
Что касается новых участников программы, то в их отборе примут участие центры «Мой бизнес», работающие практически 84 регионах страны по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». С помощью этих же центров планируется оказывать помощь выпускникам Программы в поиске новых партнеров для кооперации.
В целом же, с выпускниками программы предлагается существенно активизировать постпрограммную работу: создать для них краткосрочные программы повышения квалификации для «обновления» знаний, сформировать институт наставничества, привнести новое качество в работу общественных организаций выпускников, выйдя за рамки регионов.
«Эффективная реализация всех этих предложений даст новые кадры для экономики, кадры, которые готовы отвечать на нынешние вызовы, развиваться и осваивать новые навыки, помогать расти другим», — выразила уверенность заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.
Конференция организована Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр» (ФБУ «ФРЦ»).
Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется с 1997 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации». Для управления Программой сформирована и эффективно работает необходимая инфраструктура: в нее входят: Комиссия Правительства Российской Федерации по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, Минэкономразвития России как государственный заказчик Программы и подведомственный Федеральный ресурсный центр — исполнитель мероприятий Программы, а также 63 региональные комиссии и 15 региональных ресурсных центров в субъектах, принимающих участие в Программе, 86 ведущих образовательных организаций, отобранных на конкурсной основе Минэкономразвития России, и более 30 региональных общественных объединений выпускников Программы. Основной целью Программы остается содействие экономическому росту российских регионов через развитие человеческого капитала.
За 25 лет обучение по Программе прошли 112 тыс. человек — представителей организаций всех форм собственности из 79 субъектов РФ, в том числе крупнейших предприятий реального сектора экономики, таких как РЖД, Ростех, Норникель, Силовые машины и многих других. За это в время 16 400 человек стали участниками программ взаимных обменов и стажировок на ведущих зарубежных предприятиях в 23 странах мира.
Выпускники Программы стали губернаторами, топ-менеджерами компаний, руководителями федеральных и региональных органов власти и институтов развития. Участниками Программы создано более 3 тыс. предприятий и 85 тыс. рабочих мест.
С 2015 года по Программе ежегодно обучаются две тысячи руководителей высшего и среднего звена.
Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.