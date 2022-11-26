Москва, 26 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Президентская программа подготовки управленческих кадров будет расширена, заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на конференции, проходящей в рамках управленческой недели, посвященной 25-летию Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Управленческие кадры

Подводя итоги первой пленарной сессии «Президентская программа. Актуализация смыслов», заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что среди предложений собранных в ходе цикла региональных мероприятий, прошедших накануне в 30 вузах-участниках Программы, а также прозвучавших в выступлениях участников конференции, есть ряд идей, получивших однозначную поддержку со стороны всех заинтересованных сторон.

Прежде всего, предлагается перейти на модульный принцип организации обучения — сделать инструментарий Программы более гибким, давать меньше теории — чтобы управленцы могли быстрее приступать к реализации своих проектов, ввести более короткие тематические программы.

Кроме того, предполагается в рамках Президентской программы проводить регулярный цикл онлайн лекций с известными людьми, политиками, предпринимателями, учеными, которые могли бы посетить все участники Программы во всех вузах.

При организации зарубежных стажировок предполагается развивать кластерные стажировки по направлениям бизнеса, расширить доступ к ним тем, кто не проходил обучение по Программе, но готов реализовывать проекты по наиболее важным сейчас трекам — в том числе в целях импортозамещения. При этом произойдет переориентация с Западной и Восточной Европы на работу с дружественными странами — Евразийским экономическим союзом, Азией, Африкой, Южной Америкой.

Одновременно планируется развивать стажировочные программы на лучших российских предприятиях.

Что касается новых участников программы, то в их отборе примут участие центры «Мой бизнес», работающие практически 84 регионах страны по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». С помощью этих же центров планируется оказывать помощь выпускникам Программы в поиске новых партнеров для кооперации.

В целом же, с выпускниками программы предлагается существенно активизировать постпрограммную работу: создать для них краткосрочные программы повышения квалификации для «обновления» знаний, сформировать институт наставничества, привнести новое качество в работу общественных организаций выпускников, выйдя за рамки регионов.

«Эффективная реализация всех этих предложений даст новые кадры для экономики, кадры, которые готовы отвечать на нынешние вызовы, развиваться и осваивать новые навыки, помогать расти другим», — выразила уверенность заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Конференция организована Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр» (ФБУ «ФРЦ»).

Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется с 1997 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации». Для управления Программой сформирована и эффективно работает необходимая инфраструктура: в нее входят: Комиссия Правительства Российской Федерации по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, Минэкономразвития России как государственный заказчик Программы и подведомственный Федеральный ресурсный центр — исполнитель мероприятий Программы, а также 63 региональные комиссии и 15 региональных ресурсных центров в субъектах, принимающих участие в Программе, 86 ведущих образовательных организаций, отобранных на конкурсной основе Минэкономразвития России, и более 30 региональных общественных объединений выпускников Программы. Основной целью Программы остается содействие экономическому росту российских регионов через развитие человеческого капитала.

За 25 лет обучение по Программе прошли 112 тыс. человек — представителей организаций всех форм собственности из 79 субъектов РФ, в том числе крупнейших предприятий реального сектора экономики, таких как РЖД, Ростех, Норникель, Силовые машины и многих других. За это в время 16 400 человек стали участниками программ взаимных обменов и стажировок на ведущих зарубежных предприятиях в 23 странах мира.

Выпускники Программы стали губернаторами, топ-менеджерами компаний, руководителями федеральных и региональных органов власти и институтов развития. Участниками Программы создано более 3 тыс. предприятий и 85 тыс. рабочих мест.

С 2015 года по Программе ежегодно обучаются две тысячи руководителей высшего и среднего звена.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.