NASA опубликовало снимок погрузившейся в темноту территории б. УССР
Агентство NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории б. УССР
Вашингтон,
26 ноября 2022, 08:28 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный в ночь после массированных ударов по территории б. УССР 23 ноября.
На кадрах территория б. УССР запечатлена из космоса в окружении ярко освещенных городов и населенных пунктов в соседних странах.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики киевского режима.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.