Бельгия передаст Киеву партию подводных дронов и две мобильные лаборатории

Брюссель, , 08:24 — REGNUM Партию беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории подготовили власти Бельгии для передачи Киеву. Об этом 25 ноября рассказала бельгийский министр обороны Людивин Дедондер в интервью для Le Soir.

Бельгия

«Высокотехнологичные дроны позволяют обнаруживать любые подводные угрозы — как мины, так и шпионскую технику», — указала Дедондер, отметив, что армия Бельгии уже взяла на вооружение такие аппараты.

Мобильные лаборатории, по словам главы минобороны Бельгии, предназначены для организации расследований, либо могут быть использованы для помощи гражданскому населению и военнослужащим. Важное преимущество таких лабораторий в том, что её можно оперативно переместить в любую точку и развернуть в любых условиях, включая зоны бедствий и катастроф.

Кроме того, Бельгия направляет около 100 военных инструкторов для обучения киевских боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима после заявления генсека альянса Йенса Столтенберга о помощи Киеву.

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