Экс-замглавы МЧС Фалеев допустил обрушение киевской энергосистемы и паралич ВСУ

Москва, , 08:39 — REGNUM Каскадное обрушение всей энергетической системы на территории б. УССР может произойти в результате массированных ракетных ударов по критически важным объектам. Это может означать полный паралич управления ВСУ, заявил бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев.

Оборванные провода на электрическом столбе Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Он отметил, что устойчивость энергосистемы на территории б. УССР обусловлена её региональной закольцованностью и ремонтопригодностью, использованием универсальных агрегатных элементов. Строилась и модернизировалась эта система в советский период. Вместе с тем энергосистема давно не совершенствовалась.

«Она давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», — сказал Фалеев РИА Новости.

Вслед за каскадными процессами в энергетике может наступить «полный паралич в системе военного управления», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре российские военные начали наносить удары по инфраструктуре на подконтрольной киевскому режиму территории. В качестве целей выбираются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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