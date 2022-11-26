Токаев вступил в должность президента Казахстана
Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана
Астана,
26 ноября 2022, 08:15 — REGNUM Одержавший победу на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу страны и вступил в должность главы государства.
Касым-Жомарт Токаев
akorda.kz
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев на торжественной церемонии инаугурации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Казахстана являются союзническими.
Читайте также: Песков назвал союзническими отношения России и Казахстана
История вопроса
Казахстан остаётся одной из наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве, чему способствовала неизменная фигура Нурсултана Назарбаева в кресле президента. Отношения с Россией хотя и несколько омрачаются отдельными решениями руководства страны, к примеру, реформой алфавита, основываются на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Казахстан вместе с Россией и Белоруссией в 2010 году создали Таможенный союз. В марте 2019 года Назарбаев ушёл в отставку, исполняющим обязанности главы государства назначен председатель Сената парламента Республики Казахстан Токаев. Последний уже объявил о неизменности политического курса Казахстана.