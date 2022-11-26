Астана, 26 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Одержавший победу на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу страны и вступил в должность главы государства.

akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев на торжественной церемонии инаугурации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Казахстана являются союзническими.

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