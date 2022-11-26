Москва, , 09:00 — REGNUM Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 30% работ по капитальному ремонту корпуса № 9 Боткинской больницы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, уже почти завершены демонтажные работы и расчистка стен от старой штукатурки. На 80% выполнено усиление конструкций здания, отремонтирована скатная крыша, проводится замена плит перекрытий и обновление фасада.

«Специалисты приступили к замене систем электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции. Предстоит установить в корпусе два лифта отечественного производства, оборудованные кнопками со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж, по своим габаритам они могут использоваться для перевозки пациентов на каталках», — отметил Бирюков.

Также в здании предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений, установить новые двери и перегородки.

«Четырехэтажное кирпичное здание с подвалом площадью около 2,9 тыс. квадратных метров было построено в 1912 году, до начала работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нём и реставрацию», — пояснил Бирюков и добавил, что в здании решено сохранить размеры и форму окон, поскольку они являются частью исторического облика корпуса.

Завершить капремонт корпуса №9 планируется летом 2023 года.

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